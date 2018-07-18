الرئيس إلهام علييف: أذربيجان بالنسبة لإيطاليا وإيطاليا بالنسبة لاذربيجان شريكان موثوق بهما للغاية

باكو، 18 يوليو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إننا شريكان استراتيجيان وعلاقاتنا السياسية بالمستوى العالي جدا والزيارة الرسمية للرئيس الإيطالي دليل واضح على ذلك. إيطاليا شريك تجاري أول بالنسبة لنا. وترسل أذربيجان حجما كبيرا من نفطها باتجاه إيطاليا وثمة تعاون جميل جدا في مجال الطاقة. وإني على يقين من ان هذا التعاون سيتعمق في المستقبل.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في تصريح صحفي أدلى به عقب اجتماع جمعه بنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم في باكو إن أذربيجان تنفذ حاليا تنفيذا ناجحا مع البلاد الشريكة مشروع ممر الجنوب للغاز. هذا مشروع بكلفة 40 مليار دولار وتم تنفيذ جزئه الكبير. وجرى هذا العام حفل الافتتاح الرسمي لممر الجنوب للغاز في باكو. كما جرى حفل افتتاح مشروع تاناب جزئه الكبير في مدينة أسكي شهر. أي، تسير الأعمال في هذا المجرى بنجاح وهذا في الوقت ذاته يلعب دورا هاما في تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.

وابلغ الرئيس ان الشركات الإيطالية ناشطة في أذربيجان بنجاح. وقد شاركت شركة إيطالية مشاركة فاعلة في إنشاء مصنع البوليمير المقرر افتتاحه اليوم. وتعمل في أذربيجان عدد كبير من الشركات الإيطالية. وقد تحدثنا اليوم عن هذه المسألة أيضا وقلتُ للرئيس ماتاريلا إن الشركات الإيطالية جميع الأبواب مفتوحة أمامها في أذربيجان ونحن على علم بمستواها وهي شركات تملك التكنولوجيا العالية جدا. ونفذت في أذربيجان عددا كبيرا من المشاريع في مجالات الإنشاء والبناء والزراعة والصناعة الثقيلة تنفيذا بالمستوى العالي للغاية. البتة، الاجتماعات المنعقدة وملتقى الأعمال الأذربيجاني الإيطالي الذي نشارك فيه غدا تفتح إمكانات وفرص جديدة أمامنا. لأن تنمية أذربيجان السريعة الاقتصادية الصناعية تطلب بالإتيان بتكنولوجيا جديدة الى البلد. البتة، نريد إحضار هذه التكنولوجيا من البلدان الصديقة بالدرجة الأولى.

وشدد رئيس الدولة على ان أذربيجان بالنسبة لإيطاليا وإيطاليا بالنسبة لأذربيجان شريكان موثوق بهما للغاية.