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    تقديم وسامي فارس الصليب الأكبر المزين بالحبل العريض للخدمات الإيطالي للرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا

    ١٩.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٥‎]

    باكو، 19 يوليو، أذرتاج

    اعلن عن مرسومي الرئيس الإيطالي رئيس وسام "لخدماته" الصادرين في 12 يوليو 2018 بشأن تقليد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بوسام فارس الصليب الأكبر المزين بالحبل العريض لخدماته والسيدة الأولى مهربان علييفا بوسام فارس الصليب الأكبر لخدماتها.

    أفادت أذرتاج أن الوسامين قدما الى المقلدين.

    يذكر ان وسام فارس الصليب الأكبر المزين بالحبل العريض لخدماته يعد اعلى جائزة الدولة في جمهورية إيطاليا وهو الوسام الثاني من حيث الأهمية.

    ورئيس الوسام هو الرئيس الإيطالي وهو مستشار الوسام ويرأس مجلس الوسام المؤلف من 16 عضوا.

    واسس وسام فارس الصليب الأكبر عام 1951 ويقلد به للخدمات امام الشعب في مجالات الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ولاحسان والادب والفنون الجميلة وغيرها.

    وقد سبق ان تم التقليد به عدد من رؤساء وقادة الدول والحكومات ورجالات الدولة بالمستوى العالمي مثل الرئيس الأول للتشيك واتسلاف هافيل والمستشار الألماني السابق هلموت كول وملكة بريطانيا العظمى اليزابيث الثانية والرئيس الفرنسي السابق ميتيران وشيراك والرئيس الـ11 التركي عبد الله غول وغيرهم من الشخصيات المرموقين.

    AZERTAG.AZ :تقديم وسامي فارس الصليب الأكبر المزين بالحبل العريض للخدمات الإيطالي للرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا
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