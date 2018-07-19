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    اليابان تتجه لوقف استيراد النفط من إيران تماما

    ١٩.٠٧.٢٠١٨ [١٨:١٧]

    طوكيو، 19 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تتجه شركات الطاقة اليابانية للتوقف عن استيراد النفط من إيران، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية.

    وقالت الصحيفة إن شركات الطاقة اليابانية تستعد للتوقف عن استيراد النفط الإيراني تماما في شهر أكتوبر الجاري.

    ستشتري اليابان النفط الخام من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. لقد تم تحذير شركتين يابانيتين "JXTG Holdings" و"Idemitsu Kosan" لوقف الاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية حتى بداية نوفمبر 2018.

    واعتبارا من 4 نوفمبر المقبل، ستبدأ العقوبات على التعاملات النفطية مع طهران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي لإيران.

    AZERTAG.AZ :اليابان تتجه لوقف استيراد النفط من إيران تماما
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