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    اقتصاد


    زيادة الدخل الفردي للسكان بنسبة 9.3 %

    ١٩.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٧]

    باكو، 19 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 25705.2 مليون مانات بزيادة 9.3 في المائة خلال أشهر يناير – يونيو للعام الجاري.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي 2623.8 مانات.

    كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 23687.3 مليون مانات بزيادة 9.8 في المائة مقارنة مع مؤشر العام الماضي.

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