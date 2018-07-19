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    نائب الوزير الإيطالي: 99.4 % من حجم استيراد إيطاليا على حساب النفط الأذربيجاني

    ١٩.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٠٣]

    باكو، 19 يوليو (أذرتاج).

    ينفذ 99.4 % من حجم استيراد إيطاليا على حساب النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي ميكيلي جيراتشي.

    أكد إن بلاده أحد الشركاء الرئيسيين لأذربيجان في مجال الطاقة. قال إن العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا وأذربيجان تشمل أساسا على مجالات النفط والغاز والقطاع غير النفطي والمجالات الصناعية وتنوي إيطاليا مواصلة المشاريع المنفذة في مجال الطاقة مع البلدان الشريكة. ينفذ 99.4 % من حجم استيراد إيطاليا على حساب النفط الأذربيجاني وإيطاليا أكبر مستورد من أذربيجان.

    تحدث جيراتشي عن إنجازات بلاده في مجال موارد الطاقة المتجددة مشيرا إلى أن بلاده تلبي 43 في المائة من احتياجاته على الطاقة الكهربائية بالمصادر البديلة.

    AZERTAG.AZ :نائب الوزير الإيطالي: 99.4 % من حجم استيراد إيطاليا على حساب النفط الأذربيجاني
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