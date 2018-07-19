الرئيس الأذربيجاني يصل في زيارة إلى فرنسا
AzerTAg.az
١٩.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٤٨]
باريس، 19 يوليو (أذرتاج).
وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زيارة الى فرنسا اليوم تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون.
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