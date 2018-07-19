الرئيس الأذربيجاني يصل في زيارة إلى فرنسا

الرئيس إلهام علييف: نحن على يقين من ان إيطاليا بوجهها رئيسة لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا ستلعب دورا فاعلا في معالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان