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    الرئيس الأذربيجاني يصل في زيارة إلى فرنسا

    ١٩.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٤٨]

    باريس، 19 يوليو (أذرتاج).

    وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زيارة الى فرنسا اليوم تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يصل في زيارة إلى فرنسا
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