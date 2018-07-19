الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس التنفيذي لمعهد العلاقات الدولية الفرنسية في باريس

باريس، 19 يوليو (أذرتاج).

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في باريس مع الرئيس التنفيذي لمعهد العلاقات الدولية الفرنسية تيري دي مونتبريال.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج ان تيري دي مونتبريال ذكر بكل امتنان لقاءاته مع الزعيم القومي الأذربيجاني حيدر علييف في فرنسا وأذربيجان الى جانب لقاءاته مع الرئيس إلهام علييف في فرنسا.

أثناء اللقاء أجري تبادل الآراء حول العلاقات الثنائية بين فرنسا وأذربيجان والمسائل الدولية والإقليمية والنزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان حول قراباغ الجبلية.