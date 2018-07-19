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    سياسة


    الرئيس الإيطالي ينهي زيارته الرسمية إلى أذربيجان

    ١٩.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٥‎٥‎]

    باكو، 19 يوليو (أذرتاج).

    أنهى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم زيارته الرسمية الى جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج انه اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين حرس الشرف تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

    وكان في وداعه على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف وغيرهما من المسئولين.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الإيطالي ينهي زيارته الرسمية إلى أذربيجان
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