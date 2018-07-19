أذربيجان مهتمة بالتعاون في مكافحة الظواهر الخطيرة مثل كراهية الإسلام والتطرف والمعاداة للسامية

تبيليسي، 19 يوليو، أذرتاج

أذربيجان مهتمة بالتعاون في مكافحة كراهية الإسلام والتطرف والمعاداة للسامية كوهها من الظواهر الخطيرة.

أفادت أذرتاج أن هذه الفكرة جاءت في مؤتمر دولي باسم "حرية الصحافة في منطقة جنوب القوقاز" الخامس عشر لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا انعقد في 19 يوليو اليوم في تبيليسي.

وتبنى المؤتمر عددا من الوثائق غير الإلزامية. وخلال مناقشة الوثائق تقدم الجانب الأذربيجاني بعدد من المقترحات.

وقال حكمت حاجييف الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية في حديث صحفي له لصحفيين إن المؤتمر ناقش مسائل دور الصحافة في نشر ميول خطيرة مثل الإرهاب والتطرف وكراهية الإسلام والمعاداة للسامية. وأشار الجانب الأذربيجاني إشارة خاصة الى اثارة دعاية بعض من الصحفيين ووسائل الاعلام تحت كسوة حرية التعبير والصحافة نزعات وميولا خطيرة مثل الظواهر الخطيرة قلقا محقا لدى المجتمعات. وفي الوقت ذاته، منع مصادر إعلامية تدعو الإرهاب والتطرف والمعاداة للسامية واتخاذ تدابير ممكنة ازاءها.

وفضلا عن ذلك، تقدم الجانب الأذربيجاني بمقترحات تعاون للمنظمات الدولية في هذه القضية وشارك بخبراته بوجهه عضوا لدى منظمة التعاون الإسلامي وسائر المنظمات الدولية.

وقبلت المقترحات كلها التي اقترحت بها أذربيجان دون قيد وشرط وادرجت في الوثيقة الختامية.