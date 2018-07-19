باريس، 19 يوليو، أذرتاج التقى رئيس أذربيجان إلهام علييف في باريس 19 يوليو اليوم رئيس مجموعة ناوال والمدير التنفيذي لها إروه جيو. أفادت أذرتاج أن الطرفين بحثا في الاجتماع مسائل التعاون في مجال الصناعة العسكرية بين أذربيجان وفرنسا. وقدم رئيس مجموعة ناوال والمدير التنفيذي لها اروه جيو معلومات حول فعاليات الشركة التي يرأسها. وأعرب الرئيس إلهام علييف الشكر على المعلومات المقدمة. وقيل خلال المباحثات ان ثمة فرصا حسنة لتنفيذ التعاون في المجال العسكري الفني بين أذربيجان وفرنسا ويجري حاليا العمل على مشاريع ملموسية مع الجانب الفرنسي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي برئيس مجموعة ناوال الفرنسية في باريس

ثمة فرص حسنة للتعاون في المجال العسكري الفني بين أذربيجان وفرنسا

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