الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس شركة "Iveco France" – إضافة

باكو، 20 يوليو، أذرتاج

أفاد مراسلنا الخاص أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف التقى اليوم في باريس مع رئيس شركتي "Iveco France" و"Iveco Global Bus" سيلفان بليز.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف أشار بارتياح الى نشاط حافلات شركة إيفيكو فرنسا النظيفة بيئيا في باكو نشاطا ناجحا مؤكد خاصة على در تلعبه هذه الحافلات في تنمية البنية التحتية للنقل في المدينة. وقال رئيس الدولة إن عددا كبيرا من المشاكل في المواصلات العامة في باكو عولجت بفضل حافلات إيفيكو.

واكد رئيس شركتي ايفيكو فرنسا وايفيكو جلوبال باس ليلفان بليز على ان باكو مدينة رائدة في المنطقة في مجال البنية التحتية للنقل. وابلغ ان حظيرة الحافلات في العاصمة نظمت وفقا للمعايير الدولية. وأعرب عن امله في لعب حافلات شركته دورا رائدا في مجال تحديث البنية التحتية للنقل العام في باكو وكذلك دور المعدات الزراعية الأخرى للشركة في المجال ذي الصلة.