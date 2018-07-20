الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس شركة "Rothschild and Co"

باريس، 20 يوليو / تموز، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في باريس مع رئيس شركة "Rothschild and Co" ديفيد دي روتشيلد.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج أنه أثناء اللقاء نوقشت مسائل التعاون مؤكدة على ضرورة توسيع هذا التعاون في القطاع المصرفي ومجال الخصخصة.

وذكر ديفيد دي روتشيلد أن والده عمل بنجاح في أذربيجان وأنه ينوي مواصلة هذا التقليد.