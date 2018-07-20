باريس، 20 يوليو / تموز، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في باريس مع رئيس مجموعة "CIFAL" جيل ريمي. أفاد مراسل وكالة أذرتاج أنه أثناء اللقاء أجري تبادل الآراء حول التعاون بين دوائر الأعمال الأذربيجانية والفرنسية وتنفيذ المشاريع المشتركة ومسائل الاستثمار وآفاق التعاون في المجالات الأخرى.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجموعة "CIFAL"

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