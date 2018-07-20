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    اقتصاد


    ارتفاع سعر النفط من جديد

    ٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٢٣]

    باكو، 20 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج انه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 72.80 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.22 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 69.75 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.29 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر النفط من جديد
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