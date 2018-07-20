باكو، 20 يوليو / تموز، (أذرتاج) ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني من جديد في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 74.64 دولارا بارتفاع مسجل عند 1.5 دولار.

AZERTAG.AZ : بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 74.64 دولارا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده