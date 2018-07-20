الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية – إضافة

باريس، 20 يوليو، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 20 يوليو اليوم بباريس مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية فرانسوا دي روجي.

أفادت أذرتاج أن حرس الشرف اصطف على شرف رئيس الدولة امام مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية.

واستقبل رئيس الجمعية الوطنية فرانسوا دي ريجي الرئيس إلهام علييف.

واستعرض رئيس الدولة ورئيس الجمعية الوطنية حرس الشرف.

والتقطت صور جماعية للرئيس إلهام علييف ورئيس الجمعية الوطنية فرانسوا دي ريجي.

وتم التعبير في اللقاء عن الارتياح من تطور العلاقات الثنائية بنجاح بين أذربيجان وفرنسا ومن جملتها العلاقات البرلمانية. واكد الرئيس إلهام علييف على أهمية زيارته هذه من حيث توسيع العلاقات.

وذكر رئيس دولتنا اجتماعاته برؤساء عدد كبير من الشركات على هامش زيارته هذه فرنسا قائلا ان التعاون الناجح بين أذربيجان وفرنسا يمهد أرضية لتحقيق المشاريع مع تلك الشركات.

وأشار الرئيس إلهام علييف الى توأمة 15 مدينة بين أذربيجان وفرنسا. واكد رئيس دولتنا على ان هذا يدل على مستوى العلاقات بين بلدينا ويفتح فرصا لتطور اتصالات بين الأقاليم.

كما تم اللفت في اللقاء الى أهمية علاقات أذربيجان وفرنسا من حيث التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

وخلال المباحثات جرى تبادل الآراء حول مسائل تطوير العلاقات بين بلدينا في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة وتحقيق مشاريع لاحقة في هذه المجالات وتم التأكيد على ضرورة توسيع الاعمال الرامية الى دعاية أذربيجان في فرنسا دعاية أوسع.

وبحث الجانبان في اللقاء مسائل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.