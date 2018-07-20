جورجيا: الأرصاد الجوية تحذر من تغيرات حادة في حالة الطقس

تبيليسي، 20 يوليو (أذرتاج).

حذرت الوكالة الوطنية الجورجية للبيئة لدى وزارة حماية البيئة والزراعة من تغيرات حادة لحالة الطقس في البلد.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج أن حالة الطقس ستتغير بشكل حاد في البلد ابتداء من 20 يوليو حتى 23 يوليو. يتوقع هطول الأمطار الغزيرة وسقوط البرَد، ما قد يؤدي إلى انزلاقات أرضية في بعض المناطق الجبلية وارتفاع منسوب المياه في الأنهار الجبلية وفيضانات وسيول.

يجب الذكر ان هطول الأمطار الغزيرة في جورجيا خلال 15 يونيو و15 يوليو

تسبب في السيول والانهيارات الأرضية وغرق البيوت بالمياه في حوالي 10 قرى في المناطق المختلفة وتدمير الجسور والمزارع. وتوفي 3 سياح بأسباب غير معروفة حتى الآن وتجري حاليا أعمال البحث والإنقاذ في جبال سوانيتي العليا لإنقاذ 5 سياح آخرين.