الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس شركة "SADE" الفرنسية

باريس، 20 يوليو / تموز، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في باريس مع رئيس شركة "SADE" الفرنسية باتريك لولو.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج أنه أثناء اللقاء أعرب الجانبان عن ارتياحهما لأنشطة شركة "SADE" في مشروع "المدينة الذكية" ومجال الريّ في أذربيجان. قال باتريك لولو إن شركة تعتزم لمواصلة نشاطها في أذربيجان.

أشار الرئيس إلهام علييف إلى دعم نشاط شركة "SADE" في أذربيجان. أكد رئيس دولتنا أن مجال الريّ هو واحد من أولويات أذربيجان.

كما تمت المناقشات حول آفاق التعاون.