شركة "Bouygues Travaux Publics" الفرنسية حريصة على العمل في مجالات النقل والبناء وإنشاء المترو في أذربيجان
AzerTAg.az
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٢:٠٢]
باريس، 20 يوليو / تموز، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في باريس مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة "Bouygues Travaux Publics" الفرنسية مارك أدلر.
أفاد مراسل وكالة أذرتاج أن مارك أدلر نائب الرئيس التنفيذي لشركة "Bouygues Travaux Publics" - إحدى أكبر الشركات الفرنسية العاملة في أذربيجان قال إن الشركة حريصة على العمل في مجالات النقل والبناء وإنشاء المترو في بلادنا.
وأشاد الرئيس إلهام علييف على هذا وأعرب عن ثقته في استمرار التعاون.
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