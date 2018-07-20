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    وزير الثقافة يتفقد الحفريات الأثرية في محمية "آوئي" التاريخية الثقافية

    ٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٥‎]

    باكو، 20 يوليو (أذرتاج).

    تفقد وزير الثقافة الأذربيجاني ابولفس قارايف الحفريات الأثرية الجارية في محمية "آوئي" التاريخية الثقافية في محافظة قازاخ.

    أفادت وكالة أذرتاج أن وفدا كبيرا تحت رئاسة البروفيسور يوشيهيرو نيشياكي المتخصص في دراسة العصر الحجري في جامعة طوكيو اليابانية مدعو لإجراء الأعمال الاستكشافية والحفريات على أحضان جبل آوئي.

    بعد الجولة الميدانية والأبحاث تم التوقيع على مذكرة دولية ثلاثية للدراسة الشاملة للتراث الأثري العالمي في جبل آوئي وكهف "دامجيلي". تم التوقيع على المذكرة بين محمية "آوئي" التاريخية الثقافية من جانب وزارة الثقافة ومعهد الآثار والاثنوغرافيا من جانب أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ومتحف جامعة طوكيو من جانب يابانيا. والهدف من البعثة الدولية هو إثبات قدم هذا المعقل البشري القديم والى جانب ذلك، كشف العينات المادية المتعلقة بعصور ما قبل العصر الحجري الحديث.

    بدأت الحفريات الاثرية في معقل كهف دامجيلي الواقع في جبل آوئي في أغسطس عام 2016. وأجريت اعمال استكشافية في حوالي 10 اتجاهات مختلفة. وعثر علماء الآثار اليابانيون والمحليون على آثار القرون الوسطى في عمق بلغ 4 امتار وعلى بقايا العصر الحجري الحديث ونهاية العصر البرونزي وأماكن النار في حفريات أعمق. أجريت فحوص في مختبرات يابانية على المكتشفات لتحديد أزمنتها.

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