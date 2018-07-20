باريس، 20 يوليو / تموز، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون اليوم في باريس مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في قصر الإليزيه (المقر الرسمي للرئيس الفرنسي). أفاد مراسل وكالة أذرتاج أنه قد اصطف أمام قصر الإليزيه حرس الشرف تكريما لمقدم رئيس أذربيجان إلهام علييف. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. والتقطت صورة تذكارية لرئيسي أذربيجان وفرنسا.

AZERTAG.AZ : الرئيس الفرنسي يلتقي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده