أذربيجان تجري مسابقتي التصوير الضوئي الدوليتين

باكو، 20 يوليو (أذرتاج).

أعلنت في أذربيجان عن قبول المشاركات في مسابقتي التصوير الضوئي بتنظيم نادي "جيلاوار" الفوتوغرافي Gilavar Photo Club of Azerbaijan وبرعاية الاتحاد الدولي للتصوير الضوئي FIAPوالجمعية الأمريكية للتصوير الضوئي (PSA).

أفادت وكالة انباء أذربيجان الرسمية (اذرتاج) ان الهدف من المسابقتين هو الإسهام في تطوير الحركة الفوتوغرافية في البلد وكشف المصورين الموهوبين ودعم اهتمامهم بهذا الفن ومشاركتهم في المسابقات الدولية للتصوير الفوتوغرافي وتبليغ أذربيجان عبر الصور الفوتوغرافية في العالم.

ويمكن المصورين (أعمارهم فوق 16 عاما) من كل بلد في العالم المشاركة في هاتين المسابقتين “Azerbaijan Photo Salon” و“Baku-2018”. سيتم تقييم الصور الفوتوغرافية الملونة والبيضاء والسوداء في ثيمات (مواضيع) الإنسان والرحلة والطبيعة والصحافة الفوتوغرافية من قبل لجنة التحكيم المكونة من مصورين محليين وأجانب. سيجرى التحكيم في إطار قواعد المنظمات الدولية للتصوير الضوئي وشروطها.

سيتم تكريم أحسن المشاركين بالميداليات والأشرطة الخاصة. وسيعد كاتالوج صور فائزة.

تأسس نادي "جيلاوار" الفوتوغرافي من قبل المصورين المعروفين ديلاوار نجفوف ورشاد مهدييف في 1 ديسمبر عام 2017. للنادي موقع رسمي على شبكة الإنترنت (www.gilavar.net) وصفحة في شبكة فيسبوك.