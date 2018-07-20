باريس، 20 يوليو، أذرتاج اختتمت في 20 يوليو اليوم زيارة قام بها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لفرنسا تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون.

AZERTAG.AZ : اختتام زيارة الرئيس إلهام علييف لفرنسا

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