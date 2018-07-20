اختتام زيارة الرئيس إلهام علييف لفرنسا
AzerTAg.az
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٤٥]
باريس، 20 يوليو، أذرتاج
اختتمت في 20 يوليو اليوم زيارة قام بها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لفرنسا تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون.
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