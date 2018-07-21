باكو، 21 يوليو / تموز، (أذرتاج) انخفض سعر برميل النفط الأذربيجاني من جديد في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 74.12 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.52 دولارا.

AZERTAG.AZ : انخفاض سعر النفط الأذربيجاني

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