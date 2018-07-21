انخفاض سعر النفط الأذربيجاني
AzerTAg.az
٢١.٠٧.٢٠١٨ [١١:٤٦]
باكو، 21 يوليو / تموز، (أذرتاج)
انخفض سعر برميل النفط الأذربيجاني من جديد في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 74.12 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.52 دولارا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.٠٧.٢٠١٨ [١١:٠٩]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٣٤]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٢٣]
٢١.٠٧.٢٠١٨ [١١:٣٧]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٤٨]
١٩.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٣٣]
١٩.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٥٥]
٢١.٠٧.٢٠١٨ [١١:٤٦]
٢١.٠٧.٢٠١٨ [١١:٠٩]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٥٧]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٣٤]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٨]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٥٠]
١٤.٠٦.٢٠١٨ [١٧:٢٣]
٠٨.٠٦.٢٠١٨ [١٩:٣٢]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٣]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٥]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢٦.٠٦.٢٠١٨ [١٥:٢١]
٢٥.٠٦.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
٠٤.٠٦.٢٠١٨ [١٥:١٥]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
٢١.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٣٩]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٢٩]
١٩.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٥٤]
١٩.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٣٢]
٢١.٠٧.٢٠١٨ [١٢:٥٧]
٢١.٠٧.٢٠١٨ [١٢:٠٤]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٠٠]
١٩.٠٧.٢٠١٨ [١٢:٢٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك