عقد ملتقى الإعلام الدولي في باكو

باكو، 21 يوليو / تموز، (أذرتاج)

عقد اليوم ملتقى الإعلام الدولي بمناسبة الذكرى السنوية الـ100 لإنشاء جمهورية أذربيجان الشعبية والـ143 لتأسيس الصحافة الوطنية الأذربيجاني.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) أن الملتقى عقد بدعم مكتب الثقافة والترويج للسفارة التركية في أذربيجان وبتنظيم مشترك لنقابة الأناضول للناشرين والمجموعة الإعلامية "العصر الجديد" ودار أذربيجان - تركيا وجمعية صحفيي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومجلس الصحافة.

القى كلمة في حفل افتتاح الملتقى الموظف المسؤول في قسم الشؤون الاجتماعية والسياسية للإدارة الرئاسية بهروز حسنوف والسفير التركي لدى أذربيجان أركان أوزورال ورئيس مجلس الصحافة أفلاطون أماشوف وورئيس جمعية الصحافيين في أوراسيا مراد بالافار ورئيس اتحاد الأناضول للناشرين سنان برهان وغيرهم.

شارك في الملتقى أكثر من 40 صحفيا من تركيا.