    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض سعر برميل النفط

    ٢٣.٠٧.٢٠١٨ [١٢:٢٣]

    باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج انه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 72.94 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.13 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 68.08 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.18 دولار.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر برميل النفط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٧.٢٠١٨ [١١:٤٦]
    انخفاض سعر النفط الأذربيجاني
    ٢١.٠٧.٢٠١٨ [١١:٠٩]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٣٤]
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 74.64 دولارا
    ٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٢٣]
    ارتفاع سعر النفط من جديد
    انخفاض سعر برميل النفط