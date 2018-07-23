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    زلزال جديد في إيران

    ٢٣.٠٧.٢٠١٨ [١٤:١٩]

    باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ضرب زلزال جديد صباح اليوم إقليم كرمان جنوب شرق إيران، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل في معهد الجيوفيزياء التابع لجامعة طهران.

    وقع زلزال قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

    لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

    يذكر أن زلزال يضرب محافظة كرمانشاه الإيرانية ثلاث مرات في 22 يوليو. كان حجم أقوى منهم بقوة 5.9 على مقياس ريختر.

    أصيب 287 شخص بجروح ودمر 101 مبنى بالكامل و850 مبنى جزئيا إثر زلزال ضرب غربي إيران. كما ضرب زلزال بقوة 4.6 و 5.4 درجات مقاطعة هرمزجان الإيرانية.

    تم إرسال 15 فريقا للبحث والإنقاذ الإيراني إلى منطقة الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال جديد في إيران
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