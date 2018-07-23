وزير الخارجية التركي يزور أذربيجان

باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سيقوم وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في 24 يوليو بزيارة أذربيجان، حسبما أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية حكمت حاجييف في المؤتمر الصحفي المنعقد في 23 يوليو. قال إنه من المقرر أن يجري لقاءان على حدة وموسع بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي ألمار محمدياروف ومولود جاوش أوغلو في إطار الزيارة.

سيزور الوزير التركي إلى ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء.