وصول سفن حربية روسية إلى باكو
AzerTAg.az
٢٣.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٠٤]
باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)
وصلت اليوم إلى باكو سفن المدفعية الصغيرة "فولجودونسك" و"ماخاشكالا" أسطول بحر الخزر وقارب الإنقاذ "SB-45" التابع للبحرية العسكرية الروسية للمشاركة في المسابقة الدولية "كأس البحر - 2018" التي ستقام في حوض بحر الخزر الأذربيجاني، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.
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