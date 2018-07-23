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    وصول سفن حربية روسية إلى باكو

    ٢٣.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٠٤]

    باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    وصلت اليوم إلى باكو سفن المدفعية الصغيرة "فولجودونسك" و"ماخاشكالا" أسطول بحر الخزر وقارب الإنقاذ "SB-45" التابع للبحرية العسكرية الروسية للمشاركة في المسابقة الدولية "كأس البحر - 2018" التي ستقام في حوض بحر الخزر الأذربيجاني، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :وصول سفن حربية روسية إلى باكو
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