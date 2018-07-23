حالة تنفيذ "خارطة الطريق الاستراتيجي لتنمية الصناعة السياحية المتخصصة في جمهورية أذربيجان" – إنفو غرافيك

باكو، 23 يوليو، أذرتاج

تقرير المراقبة والتقدير لحالة تنفيذ "خارطة الطريق الاستراتيجي لتنمية الصناعة السياحية المتخصصة في جمهورية أذربيجان" لعام 2017م من فترة التنفيذ العام الممتدة 2017-2020م.

أفادت أذرتاج عن التقرير أن النتيجة العامة تدل على تنفيذ 23 في المائة من المهام المنوطة فيما بلغت نسبة التنفيذ الجزئي 25 في المائة مع 52 في المائة منها ما ظلت غير منفذة.

ويشير التقرير الى مستويات تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجي حسب الأولويات الأربع المنوطة أيضا:

1- تحقيق كامل لإمكانات مدينة باكو السياحية بجلب السائحين الأجانب جلبا اكثر : تنفيذ 20 في المائة وتنفيذ جزئي 32 في المائة وغير منفذ 48 في المائة

2- تشكيل البيئة المناسبة على نطاق البلد لتنمية القطاع السياحي : تنفيذ 31 في المائة وتنفيذ جزئي 15 في المائة وغير منفذ 54 في المائة

3- تطوير أنواع السياحة الإقليمية للسائحين المحليين والأجانب : تنفيذ 18 في المائة وتنفيذ جزئي 25 في المائة وغير منفذ 58 في المائة

4- إنشاء نظام جودة السياحة الوطنية بغية زيادة رضا السائحين : تنفيذ 40 في المائة وتنفيذ جزئي 20 في المائة وغير منفذ 40 في المائة.

ويورد التقرير مؤشرات أداء المؤسسات المنفذة الرئيسية بتقدير وفقا للتقييم المئوي 0-100 نقطة تنفيذا للمهام المنوطة عليها:

1- وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا – 2 مهمتان – 100 نقطة

2- المجلس الأذربيجاني للسياحة – 3 مهام – 67 نقطة

3- جهاز حرس الحدود – مهمة – 67 نقطة

4- وزارة الخارجية – 4 مهام – 55 نقطة

5- الجهاز الحكومي للمواصلات والمقاييس وبراءات الاختراع – 2 مهمتان – 50 نقطة

6- وزارة الاقتصاد – 3 مهام – 50 نقطة

7- وزارة الثقافة والسياحة – 42 مهمة – 36 نقطة

8- وزارة البيئة والثروة الطبيعية – مهمة – 33 نقطة

9- المكتب الوطني لدعاية السياحة – 16 مهمة – 22 نقطة

10- الإدارة الحكومية للطيران المدني – 5 مهام – 13 نقطة .

هذا ويدل التقرير على مستوى تنفيذ الأولويات المنوطة لعام 2017 كما يلي:

1- إنشاء المكتب الوطني لدعاية السياحة وضمان فعالياته أولا في مدينة باكو – 37 في المائة

2- تجديد معلومات وحزمات الخدمة السياحية حول أماكن سياحية جذابة في مدينة باكو – 32 في المائة

3- إقامة فعاليات دعاية وتبليغ في مدينة باكو – 17 في المائة

4- تطوير البنية التحتية السياحية في مدينة باكو ومن ضمنه تطوير الفنادق ذات الأسعار المناسبة وأماكن سياحية جذابة – 57 في المائة

5- تنظيم فعاليات المجلس السياحي – 31 في المائة

6- إنشاء مناطق السياحة والترفيه – 67 في المائة

7- تطوير البنية التحتية للخدمة السياحية الرامية الى إزالة مشكلة الموسمية على النطاق الجهوي في السياحة للسائحين المحليين والأجانب – 25 في المائة

8- تسهيل إجراءات تقنين تأشيرة الدخول وعبور الحدود وتسريعهما – 65 في المائة

9- تحسين الاتصالات والعلاقات الجوية مع أسواق الطلب الرئيسية – 17 في المائة

10- إعادة تشكيل الطلب للسياحة الصحية – 50 في المائة

11- دعم تطوير السياحة الشتوية – 17 في المائة

12- إنشاء الوجهات السياحية الثقافية – 0 في المائة

13 – دعم تطوير سياحة العمل – 32 في المائة

14- تعزيز الإمكانات السياحية المستدامة (سياحة بيئية، سياحة قروية وإلخ) – 50 في المائة

15- استثمارات في البرامج التعليمية في مجال السياحة – 57 في المائة

16- تحسين نظام المواصلات والشهادات في مجال السياحة – 33 في المائة.