انخفاض سعر برميل النفط

باكو، 24 يوليو / تموز، (أذرتاج)

يستمر انخفاض أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية.

أفادت وكالة (أذرتاج) أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 72.90 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.16 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 67.71 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.18 دولارا.