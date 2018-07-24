باكو، 24 يوليو، أذرتاج جرى في 24 يوليو اليوم لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي ائلمار محمدياروف ومولود جاويش اوغلو في باكو. أفادت أذرتاج أن اللقاء بحث آفاق تطوير العلاقات بين البلدين وكذلك المسائل الإقليمية.

AZERTAG.AZ : لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده