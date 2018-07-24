لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي
AzerTAg.az
٢٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
باكو، 24 يوليو، أذرتاج
جرى في 24 يوليو اليوم لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي ائلمار محمدياروف ومولود جاويش اوغلو في باكو.
أفادت أذرتاج أن اللقاء بحث آفاق تطوير العلاقات بين البلدين وكذلك المسائل الإقليمية.
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