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    جاويش اوغلو: المشاريع المشتركة التي تنفذها تركيا وأذربيجان تسبب تنمية اقتصادية كبيرة في المنطقة

    ٢٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:١٨]

    باكو، 24 يوليو، أذرتاج

    قال مولود جاويش اوغلو ان الفعاليات المشتركة لتركيا وأذربيجان مهمة ليس بالنسبة للبلدين فقط بل وللمنطقة كافة أيضا. والمشاريع المشتركة التي ينفذها بلدانا تسبب بتنمية اقتصادية كبيرة في المنطقة.

    أفادت أذرتاج عن جاويش اوغلو وزير الخارجية التركي قوله في مؤتمر صحفي منعقد مشتركا مع نظيره الأذربيجاني ائلمار محمدياروف في باكو 24 يوليو اليوم إن عددا كبيرا من البلدان اليوم تريد الانضمام الى مشروع باكو – تبيليسي – قارص. تعاون البلدين الأخويين في مجال الطاقة يزداد توسعا وتعمقا. ونتعاون تعاونا وثيقا في كل مجال.

    واكد مولود جاويش اوغلو ان أذربيجان وتركيا بلدان شقيقان. وثمة كثير من الأعمال التي يجب علينا ان ننفذها في المستقبل. ونقصد تعزيز فعالياتنا في المنظمات الدولية أيضا. وتظهر اليوم مظاهر التمييز العرقي والتمييز العام لدى المنظمات الدولية ظهورا أكثر. وفي هذا السياق، ستعزز أذربيجان وتركيا فعالياتهما المشتركة لدى المنظمات الدولية.

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