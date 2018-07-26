زاقطالا: بحيرة خالاخي (تقع على ارتفاع 2200 متر) وقرية جيمجيماخ صور وفيديو

باكو، 26 يوليو (أذرتاج).

تقع محافظة زاقطالا شمال غربي أذربيجان على الأحضان الجنوبية لجبال القوقاز الكبرى في وادي نهري قانيخ وآيريتشاي على بعد 430 كم من العاصمة باكو.

هي وجهة جميلة للراغبين في الاستجمام والابتعاد عن قيود المدن والارتماء بين أحضان الطبيعة الخلابة.

تمتاز محافظة زاقطالا كمعظم المناطق الأذربيجانية بتنوعها البيئي وبشلالاتها وغاباتها وبحيراتها وجبالها الشاهقة ومعالمها التاريخية.

يقدم مصور وكالة أذرتاج أورخان حسينزاده فيديو وصورا ضوئية جميلة التقطها في بحيرة خالاخي الواقعة على أحضان الجبال بارتفاع 2200 متر من سطح البحر وهاوية "قانسلار" في قرية جيمجيماخ.

رابط فيديو: https://video.azertag.az/files/video/2018/2/1532596298618451809.mp4