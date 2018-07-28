مشاركة وزير الدفاع الأذربيجاني في حفل افتتاح لمسابقات "الألعاب العسكرية الدولية - 2018"

باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

شارك وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في حفل افتتاح لمسابقات "الألعاب العسكرية الدولية - 2018" التي أقيمت في 28 يوليو بموسكو.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن ممثلو الجيش الأذربيجاني حضروا "بياتلون الدبابات" و"المطبخ الميداني" في روسيا و"الماجستير من نيران المدفعية" في كازاخستان و"حد القناص" في بيلاروسيا إلى جانب "كأس البحر" الذي أقيم في بلدنا.

كما يشارك ممثلو الجيش الأذربيجاني كمراقبين في مسابقتي "العمق" (إيران) و"خبراء استخبارات القوات" (روسيا).