باكو، 30 يوليو، أذرتاج رسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما ينص على تعيين رئيس جديد للسلطة التنفيذية لعاصمة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية . أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر في 30 يوليو اليوم وفقا للمادة الـ141 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف مير سنعاني مير صالح سيدوف منصب رئيس السلطة التنفيذية لمدينة نخجوان عاصمة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا جديدا للسلطة التنفيذية لعاصمة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي

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