مجلس التعريفات يعقد جلسة تالية التعريفات تصدق على ارتفاع أسعار التنقل 50% في المواصلات العامة البرية والسككية والمترو

باكو، 31 يوليو، أذرتاج

تم التصديق على تعريفات جديدة لخدمات نقل الركاب في المواصلات العامة خلال جلسة منعقدة لمجلس التعريفات في 30 يوليو الأمس.

أفادت أذرتاج بيان المجلس أن الحدود العليا لتعريفات خدمات نقل الركاب من خلال خطوط الحافلات النظامية تم التصديق عليها للمرة الأخيرة في 6 يناير عام 2007 وعلى تعريفات نقل الركاب من قبل متور الأنفاق في 24 نوفمبر عام 2011.

وجاء في البيان انه " أخذا بعين الاعتبار العوامل ذات الصلة وأهمها ارتفاع نفقات خدمة نقل الركاب في المواصلات العامة خلال المدة الماضية وتحديث حظيرة الحافلات وصيانتها وما يطلب لذلك من توريد وسائل النقل وقطع الغيار لها من الخارج بالعملات الأجنبية ورفع مستمر لمستوى الخدمة وتوسيع نطاق تطبيق نظام الدفع غير النقدي وخفض التوقف من ميزانية الدولة في نقل المترو وغيرها من العوامل تقلى مجلس التعريفات بلاغات ومراجعات عن جانب عدد من الشركات والمؤسسات ذات الصلة التي تنفذ خدمات نقل الركاب بالمواصلات العامة وعلى مقدمتها وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا وشركة مترو أنفاق باكو المساهمة المغلقة ووكالة باكو للنقل وشركة باكو باس ذات المسؤولية المحدودة التابعة لها. المسائل المطروحة أدرجت في جدول أعمال جلسة المجلس بعد البحث التدقيق حولها لدى أمانة مجلس التعريفات.

وتم النظر في جلسة مجلس التعريفات في المراجعات وتم التصديق على قيمة السير الواحد لخدمة نقل الركاب في مواصلات مترو انفاق باكو عند 0.30 ماناتا والحد الأعلى لتعريفة خدمة نقل الركاب بالمواصلات العامة البرية في مدينة باكو وكذلك في سائر المدن وعواصم المحافظات الإقليمية في مسارات نقل الركاب بالحافلات داخل المناطق المذكورة عند 0.30 ماناتا للسير الواحد وعلى قيمة السير الواحد المتراوحة بين 0.30-0.90 ماناتا حسب المسافة لمسارات الحافلات من والى ضواحي المدن وبين القصبات وقيمة السير الواحد عند 0.024 ماناتا لكل كيلومتر من المسافة لمسارات الحافلات التي تنقل الركاب بين المدن على نطاق البلد.

وتدخل التعريفات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من اول أغسطس.

ويبلغ المجلس الذين يستخدمون بطاقات بلاستيكية لدفع أجرة السير في المواصلات العامة في مدينة باكو ان الدفع من ميزانية البطاقة لأجرة السير يتم إلى نهاية يوم 31 يوليو 2018 بالتعريفات الموجودة وابتداء من 1 أغسطس بالتعريفة الجديدة."

ويقيس البيان كذلك أسعار التنقل الجديدة في أذربيجان في المواصلات العامة إلى تعريفات معظم بلاد رابطة الدول المستقلة وسائر أقطار المنطقة مفيدا ان "تعريفة خدمة نقل الركاب في المترو تبلغ حاليا في روسيا 0.80-1.50 مانات وفي كازاخستان 0.20-0.40 ماناتا وبلاروس 0.48-0.56 ماناتا وفي جورجيا 0.35 ماناتا وفي تركيا 0.44-1.75 مانات وتعريفات خدمة نقل الركاب داخل المدن بالحافلات تبلغ في روسيا 0.80-1.50 مانات وكازاخستان 0.20-0.45 ماناتا وفي بلاروس 0.44-0.52 ماناتا وجورجيا 0.35 ماناتا وفي تركيا 0.91 ماناتا وكذلك تعريفات مسارات الحافلات بين المدن في روسيا بين 0.052-0.092 مانات لكل كيلومتر وفي جورجيا 0.042-0.075 مانات وفي تركيا 0.049-0.080 ماناتا."

كما صدقت جلسة مجلس التعريفات على أسعار أكثر من 100 اسم من الأدوية جديدة التسجيل استمرارا لعملية تسوية أسعار الأدوية.