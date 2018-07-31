المفوضية الأوروبية تخصص منحة بمبلغ 5 ملايين يورو لمشروع تاناب

باكو، 31 يوليو / تموز، (أذرتاج)

خصصت المفوضية الأوروبية منحة بقيمة 5 ملايين يورو لمشروع "تاناب"، ذلك المشروع الدولي للغاز الطبيعي القاضي بنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا عبر البحر الأدرياتيكي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن تاناب.

تم تقديم المنحة في إطار برنامج الطاقة CEF (Connecting Europe Facility) الذي يدعم مشاريع الطاقة التابعة للمفوضية الأوروبية.

قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استثمارا بمبلغ 48.4 مليون يورو في عدد من المشاريع.