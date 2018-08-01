أسعار النفط في الأسواق العالمية
AzerTAg.az
٠١.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٤٨]
باكو، 1 أغسطس / آب، (أذرتاج)
انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 73.98 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.23 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 68.45 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.31 دولارا.
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