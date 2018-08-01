تأسيس الشخصية المعنوية العامة صندوق تنمية ريادة العمل لدى وزارة الاقتصاد

باكو، 1 أغسطس، أذرتاج

تم تأسيس الشخصية المعنوية العامة "صندوق تنمية ريادة العمل لجمهورية أذربيجان " لدى وزارة الاقتصاد.

أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر عن الرئيس إلهام علييف باسم "في تحسين آلية دعم الدول لتنمية ريادة العمل في جمهورية أذربيجان" ينص على تأسيس الشخصية المعنوية العامة "صندوق تنمية ريادة العمل" بهدف تحسين آلية دعم تنمية ريادة العمل وإنشاء مؤسسات جديدة للإنتاج والتصنيع والبنية التحتية تعتمد على التكنولوجيا المبتكرة في القطاع غير النفطي وتمويل عمليات التصدير وتسريع الاستثمار في القطاع الحقيقي وتوسيع فرص التوصل إلى الموارد المالية للكيانات العاملة في القطاع الخاص.

وتنص الفقرة الأخرى من المرسوم المذكور على إلغاء الصندوق الوطني لدعم ريادة العمل لجمهورية أذربيجان.

وصدق المرسوم كذلك على النظام الداخلي لصندوق تنمية ريادة العمل لجمهورية أذربيجان وقواعد الاستخدام من أمواله.

وترأس الصندوق هيئة الرقابة المؤلفة من 9 اشخاص التي تعمل على الأساس العامة وتعين 5 أعضاء لها من جانب وزارة الاقتصاد و4 أعضاء لها من قبل وزارات المالية والضرائب والعمل والحماية الاجتماعية للاهالي وغربة الرقابة على الأسواق المالية على ان تعين كل وزارة عضوا واحدا.

وحدد الرأسمال المصرف به للصندوق عند 1.094.254.581 مانات وتتكون من الممتلكات المقدمة له وكذلك من الأموال المخصصة من ميزانية الدولة.