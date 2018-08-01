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    البنك المركزي: قرار مجلس التعريفات بزيادة أجرة المواصلات العامة لن يؤثر على التضخم المالي إلا قليلا

    ٠١.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤٦]

    باكو، 1 أغسطس، أذرتاج

    قال ائلمان رستموف إن تأثير قرار مجلس التعريفات بزيادة الأجرة في المواصلات العامة لن يؤثر على التضخم المالي إلا قليلا.

    أفادت أذرتاج عن رستموف قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن "القرار الأخير الصادر عن مجلس التعريفات بشأن زيادة اجر المواصلات العامة له تأثير رافع إلى درجة ما على التضخم المالي. ولا نرى ان هذا القرار قادر على إخراج التضخم المالي من الممر المستهدف وهو 6-8 في المائة في العموم. ونعتبر ان تأثيره يكون قليلا. والعامل الرئيسي للتضخم المالي هو استقرار صرف العملة. وقد توصلنا إلى استقرار التضخم المالي بعد استتباب التوقعات في صرف العملة. وفي الوقت ذاته، نلنا تشكل أحسن للكتلة النقدية. وهو أيضا قد لعب دورا هاما في إدارة التضخم المالي."

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي: قرار مجلس التعريفات بزيادة أجرة المواصلات العامة لن يؤثر على التضخم المالي إلا قليلا
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