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    سياسة


    اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي يحرص على إقامة علاقات تعاون مع أذرتاج

    ٠١.٠٨.٢٠١٨ [١٩:١٩]

    باكو، 1 أغسطس، أذرتاج

    يحرص اتحاد الاعلام الإلكتروني الكويتي على إقامة علاقات تعاون مع وكالة انباء أذربيجان الحكومية أذرتاج.

    أفادت أذرتاج أن رئيس مجلس إدارة أذرتاج أصلان أصلانوف اجتمع برئيس مجلس إدارة اتحاد الاعلام الإلكتروني الكويتي فيصل خليفة الصواغ في 1 أغسطس اليوم ليبحث معه هذا الموضوع.

    وقدم السيد أصلانوف معلومات مفصلة حول فعاليات وكالة أذرتاج وأشار إلى ان الوكالة تترأس حاليا مؤتمر وكالات الانباء العالمية ومنظمة وكالات انباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ اوانا.

    واكد رئيس مجلس إدارة أذرتاج اصلانوف على ان العلاقات بين البلدين الصديقين على المستوى العالي.

    وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الاعلام الإلكتروني الكويتي فيصل خليفة الصواغ انه شاهد على التنمية السريعة في أذربيجان مشيرا خاصة إلى كرم الضيافة وحسن الحوافة في البلد. وأضاف ان التنمية السريعة للعلاقات بين البلدين تبعث سرورا.

    وابلغ فيصل خليفة الصواغ حرص الاتحاد على فتح مكتب لاتحاد الاعلام الإلكتروني الكويتي في باكو لتوسيع نطاق دعاية وتبليغ إنجازات أذربيجان المحرزة في الآونة الأخيرة للقراء في الكويت وكذلك عرض وتبليغ معلومات حول الكويت في أذربيجان. كما شدد الضيف على إرادة الاتحاد إقامة علاقات تعاون مع أذرتاج خاصة إشارة منه إلى ان هذا التعاون يمكن ان يشمل على تنظيم زيارات متبادلة للممثلين عن وسائل الاعلام وكذلك تحقيق مشاريع مشتركة من اجل المزيد من دراسة الحياة الاجتماعي الاقتصادي والثقافي في كلا البلدين.

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    اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي يحرص على إقامة علاقات تعاون مع أذرتاج اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي يحرص على إقامة علاقات تعاون مع أذرتاج اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي يحرص على إقامة علاقات تعاون مع أذرتاج اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي يحرص على إقامة علاقات تعاون مع أذرتاج