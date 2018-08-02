دوري أبطال أوروبا: قراباغ يفوز على كوكيسي 3-0

باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

تغلب قراباغ أغدام الأذربيجاني على كوكيسي الألباني في المرحلة التأهيلية الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بثلاثة اهداف دون رد.

أفادت أذرتاج أن ان المباراة المنظمة على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري في باكو قادها طاقم الحكام السلوفاكي برئاسة كرالوفيتش.

وانتهت المباراة الأولى بينهما من دون تسجيل هدف في ألبانيا قبل أسبوع.

وفتح الحساب داني د24 من ركلة الجزاء وانتهى الشوط الأول بهذا الحساب.

وفي الشوط الثاني ضاعف داني الحساب من ركلة الجزاء الثالث في د52.

وفي الدقيقة النهائية إلا دقيقة واحدة سجل ديلارج الهدف الثالث لصالح قراباغ.

وبهذه النتيجة تأهل قراباغ للمرحلة التأهيلية الثالثة ليواجه باته بورسيوف البلاروسي الذي فاز على هيك الفنلندي.