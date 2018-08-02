تطويق الحرائق الناشبة في الأراضي الغابية في شاماخي واقصو مع السيطرة عليها

باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

توصلت طواقم الإطفاء المشاركة في اخماد الحرائق الناشبة قرابة الساعة 02.30 من يوم 2 أغسطس الليلة في الأراضي الغابية الواقعة في منحدرات اقصو عند حدود المحافظة مع شاماخي إلى تطويق الحرائق عصر اليوم مع السيطرة عليها بالكامل.

أفادت أذرتاج أن الرياح القوية التي هبت الليلة سببت بانتشار الحرائق على نحو 100 هيكتار. وتمكنت طواقم الإطفاء الواصلة إلى مكان الحادث منذ الليلة من محافظات أقصو وشاماخي وإسماعيلي وقوبوستان وكويتشاي وكوردمير المجاورة من حماية خطوط إمداد الطاقة الكهربائية عالية الجهد في الأراضي من الحرائق.

ونحو الصباح منعت الطواقم بدعم مروحية وزارة الطوارئ للإطفاء تفشي الحرائق نحو منحدرات جبلية والى أراضي محافظة شاماخي المجاورة.

وأشركت قوة لوزارة الطوارئ قوامها 50 فردا وقوة لطواقم الإنقاذ الخاصة بقوام 40 فردا حضرتا المكان من باكو في عمليات الإخماد.

وفي الوقت الحاضر يلاحظ استتباب الأوضاع في أراضي الحرائق ويجري تسوية الأراضي بالتراب عند بؤر الحرائق.