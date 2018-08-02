البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 3 أغسطس
AzerTAg.az
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٤٤]
باكو، 2 أغسطس / آب، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 أغسطس.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 3 أغسطس.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٣٧]
٠١.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٥٢]
٠١.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤٦]
٣١.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٤٣]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٣٧]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٤:١٩]
٠١.٠٨.٢٠١٨ [١٩:١٩]
٠١.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٠٨]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٤٤]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٠٨]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٥٩]
٠١.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٣٧]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٢]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٨]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٥٠]
١٤.٠٦.٢٠١٨ [١٧:٢٣]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٣]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٥]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢٦.٠٦.٢٠١٨ [١٥:٢١]
٢٥.٠٦.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
٠٤.٠٦.٢٠١٨ [١٥:١٥]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
٣٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٢٨]
٢٧.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٢٧]
٢٥.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٤٩]
٢٤.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٥٤]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٥:٠٢]
٠١.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٢٣]
٣١.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٠]
٢٨.٠٧.٢٠١٨ [١٣:١٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك