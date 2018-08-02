    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 3 أغسطس

    ٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٤٤]

    باكو، 2 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 أغسطس.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 3 أغسطس.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 3 أغسطس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٣٧]
    البنك المركزي: تتخذ خطوات للانتقال إلى سعر الصرف العائم
    ٠١.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٥‎٢]
    البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 2 أغسطس
    ٠١.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤٦]
    البنك المركزي: قرار مجلس التعريفات بزيادة أجرة المواصلات العامة لن يؤثر على التضخم المالي إلا قليلا
    ٣١.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٤٣]
    البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 1 أغسطس
    البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 3 أغسطس