تحطم طائرة هليكوبتر من طراز مي – 8 في روسيا

باكو، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تحطمت طائرة هليكوبتر من طراز Mi-8 في روسيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تاس للأنباء أن الحادث وقع في إقليم كراسنويارسك الروسي. وفقا للمعلومات الأولية، لقي 18 شخصاً على الأقل حتفهم بعد أن تحطمت مروحيتهم أثناء محاولتها الهبوط في سيبريا.

قال مصدر بخدمات الطوارئ في إقليم كراسنويارسك الروسي إن طائرة مروحية من طراز (مي – 8) تحطمت في الإقليم، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم.

وأضاف المصدر أن موظفين من شركة "أنكور" كانوا على متن الطائرة المروحية.