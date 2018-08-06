ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 82 شخصا

باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفع عدد قتلى زلزال بقوة 7 درجات إلى 82 شخصا عنيف في جزيرة لومبوك الإندونيسية.

أفادت وكالة أذرتاج انه جرى إجلاء الآلاف من عدة مبان إلى أماكن إيواء في الهواء الطلق.

وأدى الزلزال العنيف الذي وقع على عمق 15 كيلومترا إلى إطلاق تحذير من أمواج مد "تسونامي".

يذكر أن 16 شخصا قتلوا في زلزال بلغت قوته 6.4 في نفس المنطقة الأسبوع الماضي.