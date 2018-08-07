الرئيس علييف يخصص أموالا إضافية لمواصلة بناء محطة أوردوباد في نخجوان

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

رسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 7 أغسطس آب اليوم قرارا جمهوريا ينص على "التدابير الإضافية بشأن مواصلة بناء محطة أوردوباد الكهرومائية" بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي.

وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري المرسوم وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 5ر13 مليون مانات من الأموال المشار إليها في الفقرة الـ 84ر1 من الأموال المخصصة للنفقات الاستثمارية الأساسية الحكومية المصدق عليها بالقرار الصادر في 22 يناير كانون الثاني عام 2018م إلى مجلس وزراء جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي.