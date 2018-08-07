لرئيس إلهام علييف يرسم مرسوما جمهوريا بشأن تمويل أعمال الإصلاح وإعادة البناء بمجمع مسجد طازة بير

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في السابع من أغسطس آب اليوم قرارا جمهوريا بشأن تنفيذ أعمال الإصلاح والترميم وإعادة البناء بمجمع مسجد طازة بير في باكو.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 0ر2 مليوني مانات من صندوق احتياطي الرئيس الأذربيجاني المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2018م الى الإدارة الدينية لمسلمي القوقاز تنفيذ أعمال الإصلاح والترميم وإعادة البناء بمجمع مسجد طازة بير.