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    الرئيس الأذربيجاني يتلقى أوراق اعتماد السفير لمملكة البحرين

    ٠٨.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٣٦]

    باكو، 8 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير فوق العادة والمفوض لمملكة البحرين إبراهيم يوسف العبد الله.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يتلقى أوراق اعتماد السفير لمملكة البحرين
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