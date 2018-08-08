الرئيس الأذربيجاني يتلقى أوراق اعتماد السفير لمملكة البحرين
AzerTAg.az
٠٨.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٣٦]
باكو، 8 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير فوق العادة والمفوض لمملكة البحرين إبراهيم يوسف العبد الله.
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